Судно, конфісковане за відвідування порту в Криму, передадуть ВМС України – прокуратура

Судно Sky Moon, яке заходило в порти анексованого Росією Криму і в листопаді 2016 року було затримане українськими прикордонниками, передадуть Військово-морським силам України, повідомили у військовій прокуратурі Південного регіону України.

«Планується, що сода (яку перевозило судно – ред.) буде передаватися для реалізації і поповнення державного бюджету, а судно планується до передачі Військово-морським силам Збройних сил України», – повідомив заступник військового прокурора Роман Мрочко.

У березні 2017 року Одесі суд конфіскував судно Sky Moon, арештоване після заходу в порт Криму. У військовій прокуратурі Південного регіону України наголосили, що подібне рішення ухвалене вперше в історії країни.

Членам екіпажу судна Sky Moon, заарештованого після заходу в порт Криму, прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закрилися для міжнародного судноплавства.

У грудні 2014 року європейським компаніям заборонили надавати туристичні послуги в Криму, а круїзним кораблям – заходити в порти півострова. Офіційно Кабінет міністрів України виключив кримські порти з переліку відкритих для іноземних суден в травні 2015 року.

З моменту анексії Держприкордонслужба України відстежила 652 іноземних судна, які порушили українське законодавство і заходили в порти анексованого Криму.

Завдяки зміні українського законодавства з минулого року Держприкордонслужба може затримувати такі судна і їхні вантажі.