У Польщі затримали українця, якому в США за хакерство загрожує 30 років тюрми

Центральне слідче бюро поліції Польщі повідомляє про затримання 44-річного громадянина України, підозрюваного в участі в організованій злочинній групі, що займається поширенням шкідливих програм і хакерських атак.

Як заявили в бюро, затриманий перебував у базі розшуку Інтерполу.

44-річний чоловік зараз перебуває під вартою, де він чекає екстрадиції до Сполучених Штатів Америки, де йому може загрожувати позбавлення волі до 30 років.

За повідомленням, збитки, завдані діяльністю злочинної групи, оцінюють у кілька сотень мільйонів доларів.

Імені підозрюваного у повідомленні слідчого бюро не наводять.

Раніше цього місяця у США повідомили про викриття хакерської мережі, до якої входили 36 осіб. В обвинувальному акті, оприлюдненому Міністерством юстиції США, вказано, що організатором і натхненником мережі став 34-річний Святослав Бондаренко з України.

Збитки від діяльності угруповання оцінили в понад 530 мільйонів доларів.