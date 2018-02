На чолі з українцем: у США викрили масштабну кібершахрайську мережу

Міністерство юстиції США розкрило звинувачення на адресу низки членів мережі кібершахрайства, яку, як стверджують, створив українець. 34-річний нині Святослав Бондаренко далі в розшуку – він припинив активну діяльність і зник майже три роки тому. Натомість серед групи вже затриманих фігурантів справи – його наступник і новий керівник організації Infraud, росіянин Сергій Медведєв. За повідомленнями, членам організації забороняли шахрайські дії щодо росіян.

Тридцять шість обвинувачених, тринадцять із них уже затриманих – такий результат міжнародної операції, завдяки якій у США й деінде у світі була ліквідована чергова мережа кібершахрайства. Як кажуть у Міністерстві юстиції США – одна з найбільших будь-коли викритих у цій країні: її учасники замахнулися на те, щоб за допомогою викрадених особових даних, зокрема даних кредитних і банківських карт, завдати шкоди на суму понад 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Устигли вони нашкодити на понад 530 мільйонів.

Організатором і натхненником мережі став Святослав Бондаренко з України, мовиться в обвинувальному акті (англ. мова, 49 сторінок, .pdf), що був винесений наприкінці жовтня минулого року, але розсекречений 7 лютого. Бондаренко створив свою організацію в жовтні 2010-го. Організація «Інфрод» (Infraud), назвав він її – за своїм гаслом: In Fraud We Trust – «Віримо в шахрайство» – на посміх із офіційного гасла США, In God We Trust, «У Бога віримо».

А коли навесні 2015 року Бондаренко перестав брати участь у роботі організації і її інтернет-форуму і фактично зник, його функції перебрав Сергій Медведєв – як повідомили в перебігу телепресконференції представники прокуратури США, громадянин Росії. Він був в організації другою особою чи й її співзасновником. Він же нині – найвищий за рангом із затриманих.

Учасників – понад десять тисяч

Також серед 13 уже затриманих – громадяни Франції, Італії, Австралії, Канади, Сербії, Косова і самих США – від уже згаданого Медведєва, одного з керівників організації, «супермодераторів» і просто «модераторів» форуму, «продавців» незаконно здобутих даних (така класифікація викладена в обвинувальному акті) до просто членів організації – «VIP» і звичайних. Принаймні вісім із них затримані за межами США і нині чекають на екстрадиційні процедури.

​А серед тих, хто досі на волі, є ще один українець (34-річний Олексій Клименко) і один росіянин, а також громадяни Молдови, Пакистану, Бангладеш, Єгипту, Кот-д’Івуару, Македонії, Великої Британії… Загалом серед 36 обвинувачених громадяни 17 країн. А всього у підозрюваній злочинній організації станом на березень 2017 року був зареєстрований 10 901 член.

Робота організації Infraud, за даними обвинувачення, почалася з «кардингу» – торгівлі викраденими електронними даними кредитних чи банківських карт, які давали можливість користуватися грішми з цих карт без відома і згоди їхніх власників. Потім її діяльність розширили і на іншу незаконну торгівлю – викраденими персональними даними, фінансовою і банківською інформацією, нелегальними товарами, зловмисними комп’ютерними програмами тощо.

Тільки «якісна» здобич, росіян не ображати

Серед того, що пропонувалося на продаж членам організації, були, наприклад, 795 тисяч клієнтських паролів доступу до своїх рахунків у банку HSBC, сьомому найбільшому у світі, мовиться в обвинуваченні. Організатори суворо стежили за «якістю» викраденої інформації і товарів, які пропонували на продаж на їхньому форумі, і «банили» тих, хто не дотримувався їхніх «стандартів».

Іще однією з вимог організації, зазначили прокурори, було не продавати і не купувати даних, що стосувалися б жертв із Росії. Її запровадив 2011 року українець Бондаренко.

За загальним обвинуваченням у змові з метою вимагання, яке розкривається за низкою статей про окремі різновиди шахрайства, фігурантам справи може загрожувати до 20 років позбавлення волі – в разі, якщо їхня вина буде доведена в суді. Наразі ж, наголошують у Міністерстві юстиції США, йдеться лише про звинувачення, і всі відповідачі вважаються не винуватими, доки ця вина не буде доведена «понад розумні сумніви», відповідно до вимог кримінального процесу у США.

​Українська кіберполіція теж допомогла викривати змову

А тим часом у Мін’юсті США перелічили правоохоронні установи і організації, без «значних зусиль і швидкої співпраці» яких ліквідація організації «Інфрод» була б неможлива. У переліку названі такі організації з самих США, а також із Австралії, Албанії, Великої Британії, Франції, Люксембургу, Косова чи Сербії. Українських правоохоронців у цьому переліку у прес-релізі Мін’юсту США не згадали, хоча в Департаменті кіберполіції Національної поліції України підтвердили Радіо Свобода, що теж брали участь у викритті мережі, яку підозрюють у кіберзлочинах.

Але на повідомленні, яке американські правоохоронці «повісили» на інтернет-адресі ліквідованого сайту організації Infraud, серед прапорів країн, які брали участь в операції, таки є і прапор України.