Поліція наполягає, що додаткові перевірки жінок у суді відповідали закону

Поліція Києва наполягає на законності додаткових перевірок жінок 21 лютого в Оболонському суді Києва, де в режимі відеоконференції допитували президента України Петра Порошенка.

«Поліція діяла у суворій відповідності до законодавства. Всі заходи здійснювалися з метою забезпечення публічної безпеки і порядку, а також з метою уникнення провокацій», – йдеться в повідомленні поліції 24 лютого у Facebook.

У поліції уточнили, що узгоджували заходи безпеки з Управлінням державної охорони.

«Слід зазначити, що завдяки проведеним поліцією заходам вдалося запобігти провокативним діям представниці одного із громадських рухів. Із жінкою було проведено профілактичну бесіду про неприпустимість вчинення правопорушень, після чого відпущено», – додали в поліції.

21 лютого в Оболонському суді Києва на черговому засіданні у справі про звинувачення в державній зраді екс-президента Віктора Януковича через відеоконференцію допитували чинного президента Петра Порошенка. У суді були посилені заходи безпеки, особливо щодо жінок – їх просили роздягнутися в окремій кімнаті. За словами кореспондентки Радіо Свобода, жінки проходили три етапи контролю, і на кожному з них журналісток просили або зняти верхній одяг, або пройти в окрему кімнату й показати, що на тілі немає написів. Перевіряли жінки-поліцейські. Згодом стало відомо, що таким чином поліцейські намагалися запобігти акції Femen, і таки затримали одну особу.

У Національній поліції посилений огляд жінок-відвідувачок Оболонського районного суду Києва, де спершу очікували особистої присутності президента Петра Порошенка, вже називали «вимушеним».

Але такі заходи викликали різку критику. Міжфракційне об’єднання депутатів «Рівні можливості» засудило «ганебне порушення прав людини в Оболонському районному суді міста Києва, яке відбулось під час допиту свідків у справі Януковича» і закликало поліцію вибачитися.

А президент України Петро Порошенко назвав неприпустимими дії силовиків і заявив, що чекає на результати службового розслідування цих дій.