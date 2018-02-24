Електро- та газопостачання в Луганському відновлені – штаб

Електро- та газопостачання в Луганському, які були пошкоджені внаслідок обстрілу напередодні, відновлені, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі у Facebook.

Українські військові зазначають, що 23 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили обстріл населеного пункту з 122-міліметрових артилерійських систем.

23 лютого штаб повідомляв, що унаслідок обстрілу бойовиків були пошкоджені будівлі мирних жителів. Інформації про постраждалих не було.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.