Початок тоталітарної диктатури: чехи порівняли події 1948 року із сьогоденням

На Староместській площі у Празі відбулася демонстрація під назвою «Без комуністів». За словами організаторів заходу, у Чехії сьогодні відбувається обмеження свободи, яке можна порівняти із приходом до влади комуністів у 1948 році.

У акції проти комунізму у суботу взяли участь також чеські політики – голова опозиційної партії «ТОП 09» Їржі Поспішіл та Мірослава Немцова від «Громадської демократичної партії» Чехії.

Приєдналися також відомі чеські співаки. Серед них був Петр Коллер, який зачитав список імен сучасних чеських політиків з рядів колишніх членів комуністичної партії. Він назвав, зокрема, президента країни Мілоша Земана та нещодавно обраного прем’єр-міністра Андрея Бабіша, другого найбагатшого громадянина Чехії.

На згадку про борців за свободу організатори створили художню інсталяцію у вигляді клітки з кров’ю, яка має символізувати кровопролиття всіх невинних жертв комуністичного режиму. Учасники заходу запалили свічки з іменами людей та вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Підтримати чехів та згадати власних політв’язнів прийшли також українські громадяни, які принесли із собою український прапор та плакати із фотографіями кінорежисера Олега Сенцова, який отримав 20 років позбавлення волі у російській тюрмі.

Голова опозиційної партії «ТОП 09» Їржі Поспішіл зауважив, що між тоталітарними режимами радянських часів та сучасними є певний зв'язок. Сьогодні це вплив Росії та панівний там «режим» президента Володимира Путіна, через який, зокрема, відбулася анексія Криму та триває постійне переслідування російських громадян.

«Я вважаю соромом поїздки нашого президента на Схід – до Росії, Китаю, до країн, де не визнаються людські права, і це все виходить з комуністичних цінностей. Сподіваймося, що ситуація в нашій країні зміниться, і ми повернемось до цінностей президента Вацлава Гавела – свободи і демократії», – сказав політик.

25 лютого 1948 року президент Чехословаччини Едвард Бенеш під тиском комуністів погодився на відставку 12 демократичних членів уряду і призначив новий комуністичний уряд на чолі з Клементом Ґотвальдом.

Події лютого 1948 року ввійшли до історії як комуністичний путч, який започаткував у Чехословаччині період комуністичної диктатури. Край комуністичному режимові поклала в листопаді 1989 року демократична Оксамитова революція, очолювана Вацлавом Гавелом.

За влади комуністів у Чехословаччині було розстріляно 250 громадян, понад 200 тисяч осіб були ув’язнені, з них 4 тисячі 500 чехів і словаків загинули в таборах і тюрмах.