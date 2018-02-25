В Одесі через бійку з патрульними чотирьох уболівальників «Карпат» затримали на 72 години – поліція

Через бійку зі співробітниками патрульної поліції на Одеському залізничному вокзалі ввечері 24 лютого, чотирьох футбольних уболівальників зі Львова затримали на 72 години. Про це Радіо Свобода повідомив радник голови Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, запобіжний захід щодо затриманих уболівальників обиратиме суд, відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 345 Кримінального кодексу України («погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»).

Як раніше повідомляла поліція Одеської області, молодики приїхали до Одеси на футбольний матч між місцевим «Чорноморцем» і львівськими «Карпатами». За словами поліцейських, на вимогу патрульних не курити на залізничному вокзалі вони відреагували агресивно, вчинили бійку. У Приморський відділ поліції затриманих доправили додаткові поліцейські наряди, які було викликано на місце бійки.

Наразі, як повідомила Радіо Свобода прес-секретар патрульної поліції Одеської області Алла Марченко, двоє поліцейських «перебувають в медичному закладі, готуються до обстеження».

У свою чергу Руслан Форостяк уточнив, що йдеться про медичний заклад міністерства внутрішніх справ. За словами радника голови Нацполіції Одещини, ще один патрульний перебуває в військовому шпиталі – у нього травмовано коліно.

Футбольний клуб «Карпати» ситуацію поки що не коментував.

24 лютого матч 21-го туру української прем'єр-ліги з футболу між одеським «Чорноморцем» і львівськими «Карпатами» завершився нульовою нічиєю.