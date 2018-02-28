До кінця тижня Україна поверне додому двох утримуваних Росією заручників – Порошенко (виправлено)

(Новина виправлена після уточнення речника президента і самого Петра Порошенка на прес-конференції).

До кінця тижня Україна поверне додому утримуваних Росією заручників, заявив на прес-конференції у Києві президент України Петро Порошенко, відповідаючи на запитання, чи можна стверджувати, що процес звільнення українських бранців уповільнився. Спочатку президент заявив, що двох бранців звільнять до кінця року, але пізніше в ході прес-конференції уточнив, що до кінця тижня, «може, навіть в п’ятницю».

«Процес не уповільнився. Навпаки ви бачили перед завершенням 2017 року нам вдалося привести додому 74 українці, деякі з яких по три роки перебували в полоні. Можу сказати, що до кінця поточного року ще двох наших заручників ми повернемо додому. Це передумовлено вже, і місія, і дата. Думаю, що воно не зірветься», – сказав Порошенко.

Президент заявив про особливу пріоритетність для нього питання про звільнення заручників і зазначив, що рішення з цього приводу ухвалюється в Кремлі «на найвищому рівні».

«Можу сказати, що це питання знаходиться на моєму найбільш високому пріоритеті, і я цим займаюся особисто. І можу сказати, що і в Росії рішення ухвалюються на найвищому рівні по кожному, це правда», – додав Порошенко.

27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.