США: обрання голови Нацслужби здоров’я – ключовий крок для продовження медичної реформи

У посольстві США в Україні позитивно оцінюють визначення переможця конкурсу на голову Національної служби здоров’я, називаючи це «кроком вперед» для реалізації медичної реформи.

«Гарні новини: обрання керівника Національної служби здоров’я України є ключовим кроком вперед на шляху впровадження життєво необхідних реформ у сфері охорони здоров’я в Україні», – йдеться в повідомленні.

Раніше посол США в Україні Марі Йованович заявляла, що дипломати від США продовжують діалог з владою в Україні щодо проведення реформ, зокрема і в сфері охорони здоров’я.

27 лютого у конкурсі на голову Національної служби здоров’я України переміг заступник генерального директора з питань стратегічного розвитку акушерсько-гінекологічної клініки ISIDA у Києві Олег Петренко.

Національна служба здоров’я – це новий орган, створений у рамках медичної реформи. Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун раніше називала Національну службу здоров’я «оператором засобів» – відомством, яке напряму укладатиме угоди із закладами охорони здоров’я щодо надання медичних послуг українцям і платитиме за це гроші з держбюджету. Однак сама служба не матиме цих коштів на руках (або рахунках), а лише переправлятиме їх із державної казни.