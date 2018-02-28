Сенат США відновив роботу групи спостерігачів НАТО

Двопартійна група сенаторів США відновила роботу групи спостерігачів НАТО, спрямовану на зміцнення зв’язків Конгресу з Північноатлантичним альянсом.

Рішення за ініціативи демократа Джин Шахін та республіканця Тома Тілліса ухвалили після коментарів президента США Дональда Трампа, які викликали у деяких членів НАТО сумніви щодо прихильності США альянсу.

«Зараз, як ніколи, вкрай важливо, щоб Сполучені Штати тісно співпрацювали з НАТО, щоб реагувати на постійно мінливі загрози західним демократіям, особливо з Кремля», – сказала Джин Шахін.

Спостережна група НАТО, що вже створювалася Сенатом близько десяти років тому, відповідатиме за посилення нинішніх контактів альянсу із Конгресом, сказала Шахін.

Дональд Трамп неодноразово критикував членів НАТО за невиконання зобов’язань щодо оборонних витрат. Аналітики заявляли, що таким чином він поставив під сумнів найважливіший постулат альянсу про те, що напад на одного члена вважається нападом на усіх інших.

Росія давно вважає НАТО загрозою і реліквією Холодної війни, а також активно виступає проти посилення НАТО на східному фланзі.