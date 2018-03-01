Вірменія заявила про скасування угоди про нормалізацію відносин із Туреччиною

Вірменія скасувала два протоколи від 2009 року, спрямовані на нормалізацію двосторонніх відносин з країною-суперником у регіоні – Туреччиною, йдеться в заяві канцелярії президента країни.

Президент Серж Сарґсян назвав угоду про нормалізацію відносин недійсною, а подальші дії будуть озвучені в найближчому майбутньому.

Місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що Сарґсян заявив про свою відкритість для нових переговорів щодо нормалізації відносин «за новими угодами».

Два протоколи, підписані міністрами закордонних справ Вірменії і Туреччини в Цюріху в жовтні 2009 року, мали встановити дипломатичні відносини між Анкарою і Єреваном, а також відновити спільний кордон. Проте, угода не була схвалена як в Єревані, так і в Анкарі. Парламенти обох країн не змогли ратифікувати документи.

У лютому 2015 року Сарґсян попросив спікера парламенту Вірменії повернути йому протоколи, заявивши, що турецька влада не має політичної волі для їх реалізації.

Торік на Генасамблеї ООН Сарґсян заявив, що навесні 2018 року Вірменія оголосить «непотрібні» протоколи «недійсними», якщо Анкара не продемонструє прогресу в їх реалізації.

Туреччина поки не коментувала офіційно позицію Єревана про відмову від угоди.

Відносини між Туреччиною і Вірменією протягом багатьох років були напружені, головним чином через масові вбивства вірмен на початку ХХ століття.

Туреччина, яка є наступницею Османської імперії, відкидає звинувачення в геноциді 1915-1923 років. Анкара стверджує, що від 300 до 500 тисяч вірмен і таке ж число турків загинули в громадянській війні, коли вірмени повстали проти османських правителів і підтримали вторгнення російських військ.

Вірмени стверджують, що близько півтора мільйона людей були вбиті в Османській імперії під час насильства, яке спалахнуло у 1915 році. Багато країн підтримують Вірменію у визнання тієї різанини геноцидом – щонайменше 23 країни, включаючи Францію і Німеччину, визнали вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.