Президент ФІФА заявив, що жінкам в Ірані можуть дозволити доступ на стадіони

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно повідомив про запевнення від президента Ірану Хасана Роугані, що жінкам у цій країні незабаром дозволять відвідувати футбольні матчі.

«Мені пообіцяли, що жінки в Ірані скоро отримають доступ до футбольних стадіонів. Він (Роугані – ред.) сказав мені, що в таких країнах, як Іран, ці речі займають трохи часу», – сказав Інфантіно 2 березня у штаб-квартирі ФІФА в Цюриху.

Міністерство внутрішніх справ Ірану повідомило, що близько 35 жінок не змогли потрапити на стадіон 1 березня на матч у Тегерані. OpenStadiums, іранська група, яка виступає за право жінок на участь в спортивних заходах, повідомила, що деякі фанати були заарештовані біля стадіону.

У поліції заявили, що не затримували жінок, а лише перевели їх у «відповідне місце».

Інфантіно повідомив, що зустрівся з Роугані під час візиту 1 березня до Тегерана, за що його критикували захисники прав жінок. Інфантіно, виступаючи на конференції ФІФА з питань рівності, сказав, що поїздка в Іран зможе допомогти «багатьом жінкам по всьому світу».

Раніше Іран ігнорував прохання ФІФА відкрити стадіони для жінок.