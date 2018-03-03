В Уряді дозволили з 5 березня відновити роботу та газопостачання навчальних закладів

Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості ухвалив рішення дозволити з 5 березня відновити роботу та газопостачання навчальних закладів, йдеться в протоколі засідання комітету на сторінці міністерства у Facebook.

«Відновити роботу навчальних закладів та їх газопостачання по всій території України з 5 березня 2018 року», – йдеться в документі.

У зв’язку з таким рішенням, Міносвіти і науки надіслало відповідний лист-роз’яснення вишам та місцевим органам влади, яким підпорядковуються інші навчальні заклади, що вже з понеділка вони можуть відновити роботу у звичайному режимі.

«Виняток можуть становити ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання, – карантин тощо», – повідомили в Міносвіти.

Напередодні Міністерство освіти і науки України рекомендвало освітнім закладам припинити навчання до 7 березня – враховуючи вихідні та святкові дні, навчальний процес мав би відновитися 12-го.

Саме до 7 березня в Україні запровадили національний план дій в енергетиці щодо обмеження споживання природного газу, а уряд доручив навчальним закладам повністю зупинити роботу до 6 березня. Це сталося на тлі відмови російського «Газпрому» постачати газ Україні.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Сьогодні в компанії «Укренерго» заявили, що зниження тиску газу в ГТС на 20% не вплинуло на стабільність енергосистеми. А президент Петро Порошенко повідомив, що ситуація з газопостачанням в Україні стабілізувалася.