МОН рекомендує закладам освіти припинити навчання до 12 березня

Міністерство освіти і науки України рекомендує освітнім закладам припинити навчання до 7 березня, повідомляє прес-служба відомства. Враховуючи вихідні та святкові дні, навчальний процес має відновитися 12 березня.

У міністерстві нагадали, що 1 березня відбулося засідання кризового комітету при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, за результатами якого головам ОДА та голові КМДА наказали зупинити роботу дошкільних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів «на період кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації», тобто від 2 до 6 березня.

«Продовження періоду, протягом якого рекомендовано призупинити навчання на один день, також пов’язано з тим, що у випадку виходу учнів та студентів 7 березня на навчання, вони змушені будуть перебувати в недостатньо прогрітих приміщеннях. Однак протягом святкових та вихідних днів буде достатньо часу, щоб забезпечити належні умови для навчання», – пояснили в МОН.

В Україні до 7 березня запровадили національний план дій в енергетиці щодо обмеження споживання природного газу. Також Кабінет міністрів України доручив навчальним закладам повністю зупинити роботу до 6 березня.

Це сталося на тлі відмови російського «Газпрому» постачати газ Україні.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У компанії «Укртрансгаз» заявили 1 березня про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську ГТС і додали, що падіння тиску на вході системи ускладнює його транзит і споживання.