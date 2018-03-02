У КНУ імені Шевченка припинили навчання до 11 березня

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка припинили навчання на період з 3 до 11 березня, йдеться в наказі ректора Леоніда Губерського.

Згідно з документом, заняття, заплановані на 3, 5, 6 та 7 березня, мають провести під час весняного семестру.

У наказі зазначається, що навчання припинили на виконання протоколу засідання кризового комітету при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України «Про введення заходів щодо подолання наслідків кризової ситуації» від 1 березня, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, а також у зв’язку зі складною метеорологічною та епідеміологічною ситуацією.

Від середини січня до 1 березня студенти КНУ навчалися дистанційно. Проректор навчального закладу Володимир Бугров пояснював, що деякі корпуси університету мають застарілу систему опалення.

У прес-службі КНУ, зі свого боку, зазначили, що навесні 2017 року студентський парламент університету звернувся до ректорату з проханням при формуванні графіку навчального процесу на 2017-2018 навчальний рік «урахувати можливість відзначення студентами новорічно-різдвяних свят та зменшення перебування в навчальних корпусах в найхолодніший зимовий період».

В Україні до 7 березня запровадили національний план дій в енергетиці щодо обмеження споживання природного газу. Також Кабінет міністрів України доручив навчальним закладам повністю зупинити роботу до 6 березня.

Це сталося на тлі відмови російського «Газпрому» постачати газ Україні.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У компанії «Укртрансгаз» заявили 1 березня про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську ГТС і додали, що падіння тиску на вході системи ускладнює його транзит і споживання.