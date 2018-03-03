Вулицю Грушевського у Києві, де стояло наметове містечко, розчистили – поліція

У столичному управлінні Нацполіції в суботу ввечері повідомили, що рух автотранспорту вулицею Грушевського в Києві, поблизу Верховної Ради, розблоковано. Саме на цьому місці розташовувалось наметове містечко, встановлене активістами торік у жовтні.

«На підставі рішень суду поліція забезпечила доступ до проїжджої частини вулиці спочатку слідчим, а потім – комунальникам», – йдеться в повідомленні.

У поліції вказали, з 20-ї години «перешкод для проїзду авто та громадського транспорту біля будівлі Верховної Ради немає».

У «Русі нових сил» екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі засудили знесення наметового містечка під Верховною Радою, заявивши, що протест, який тривав з 17 жовтня 2017 року, залишався мирним, «всі провокації та насильство здійснювали виключно представники влади», повідомили представники руху на сторінці у Facebook.

Розчищенню руху вулицею Грушевського 3 березня передували сутички під Верховною Радою між поліцією та мешканцями наметового містечка. У результаті, за даними поліції, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку, і 7 правоохоронців. Загалом до відділків доставили 111 людей, більшість з яких відпустили.

Крім того, на місці подій від розпилення газового балончика постраждав журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко. Журналіст, якому знадобилася медична допомога, заявив, що такі дії стосовно нього застосував співробітник поліції. Начальник Головного управління Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко запевнив, що за цим фактом буде проведена службова перевірка. У столичній прокуратурі також відкрили 2 кримінальних провадження – про можливе перевищення службових повноважень поліцейськими та про можливе перешкоджання поліцейським роботі журналіста Радіо Свобода.