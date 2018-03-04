Обвинувачені в терактах у Дніпрі після понад 5 років суду погодились із 12-річним вироком – захист

У Дніпрі обвинувачені у скоєнні терактів Віктор Сукачов та Віталій Федоряк, суд над якими тривав понад 5 років, погодились із вироком – 12 років ув’язнення, який їм оголосив Індустріальний районний суд Дніпра, повідомила Радіо Свобода сторона захисту.

За інформацією захисту, обвинувачені не будуть подавати на апеляцію, відтак найближчим часом вирок втупить у свою законну силу.

Як поінформував адвокат Віктора Сукачова Євген Новоженін, із огляду на «закон Савченко» суд перерахував їм реальний термін покарання, зарахувавши кожен рік перебування у слідчому ізоляторі як два, отож обвинувачені орієнтовно в серпні нинішнього року вже мають бути звільнені.

«Термін закінчиться у серпні нинішнього року. Звісно, умови перебування у слідчому ізоляторі складніші, це чотири кам’яні стіни. В колонії умови були б легші, там є і житлова зона, і промислова. Тому свого часу і ухвалювався «закон Савченко», щоб не утримували людей роками в СІЗО, як у цьому конкретному випадку. Вирішили не подавати на апеляцію. У травні цього року буде шість років, як їх затримали. Якщо зараз по третьому колу знову все починати, сил і нервів не вистачить вже ні в кого», – сказав Радіо Свобода Євген Новоженін.

Індустріальний районний суд Дніпра визнав винними у вчиненні терактів Віктора Сукачова та Віталія Федоряка за вчинення вибухів у 2010–2012 роках у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі й визначив їм покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Рішення суду було ухвалене 28 лютого, однак ЗМІ відомо про нього стало тільки цими вихідними з реєстру судових рішень.

27 квітня 2012 року у Дніпрі вздовж центрального проспекту сталося чотири вибухи. Потерпіла 31 людина. Генеральна прокуратура заявила про затримання чотирьох чоловіків, підозрюваних у скоєнні вибухів. За офіційною версією, мотив у них був корисливий: чоловіки вимагали 3,5 мільйона доларів США від держави. Серед затриманих були дніпровський політолог Віктор Сукачов і його знайомі Віталій Федоряк, Дмитро Рева, Лев Просвірнін. Їх також звинувачували у скоєнні ще 7 терактів у різних містах України. Пізніше, 2014 року, прокуратура відмовилось від обвинувачень щодо Дмитра Реви та Лева Просвірніна. Їх виправдали і випустили на волю. Суд над двома іншими фігурантами справи тривав – розпочався повторний розгляд справи.