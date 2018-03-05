У Сімферополі суд продовжив арешт ще 3 фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт до 9 червня ще трьом фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» – Ернесу Аметову, Серверу Зекир’яєву та Тимуру Ібрагімову, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Айдер Азаматов.

«Запобіжний захід продовжили до 9 червня. Вважаємо, що цей запобіжний захід є необґрунтованим і надмірно жорстоким в цій ситуації. Ми обов'язково будемо подавати апеляційну скаргу», – заявив Азаматов.

Раніше 5 березня Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт до 9 червня фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» – Сейрану Салієву, Мемету Бєлялову і Сулейману Асанову.

12 жовтня 2017 року в анексованому Криму російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая: Тимура Ібрагімова, Марлена (Сулеймана) Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір’яєва і Ернеса Аметова. Федеральна служба безпеки Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії, а тепер фактично і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

В Україні «Хізб ут-Тахрір» діє законно. Водночас, у Росії Верховний суд заборонив «Хізб ут-Тахрір» ще у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними», і зараз поширює цю заборону також і на території анексованого Криму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.