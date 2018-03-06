Україна не закупляє газ за ціною в чотири рази вищою, ніж у «Газпрому» – «Нафтогаз»

Україна не закупляє в Європі газ за ціною в чотири рази вищою, ніж у російського «Газпрому», заявили в компанії «Нафтогаз України» у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Це неправда. Ціни, дійсно, піднімались до 1000 доларів за тисячу кубометрів і вище, що у понад чотири рази дорожче, ніж мав би поставити за контрактом «Газпром». Але за тією ціною ми не купували. Ми купили на 34% дорожче в декількох постачальників. Тобто при ціні близько 240 доларів у «газпромівському» контракті, який він порушив, не поставивши газ, ми закупили ці обсяги за ціною приблизно на третину вище», – заявили в «Нафтогазі».

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації на суму 4,63 мільярда доларів за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту.

1 березня у компанії «Укртрансгаз» заявили про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську ГТС і додали, що падіння тиску на вході системи ускладнює його транзит і споживання.

Заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що російська сторона отримала гроші за березневі поставки газу компанії «Нафтогаз України», але потім повністю повернула ці кошти. За його словами, додаткова угода на поставку газу, необхідна для початку поставок, не була погоджена.

3 березня президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація з газопостачанням в Україні стабілізувалася. Він додав, що існує «різке збільшення поставок газу з Польщі, Словаччини та Угорщини».