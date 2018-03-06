Активісти пікетують базу поліції особливого призначення в Києві

Активісти «Автомайдану» 6 березня пікетують базу поліції особливого призначення в Києві, яка раніше була базою нині розформованого спецпідрозділу «Беркут».

В акції взяли участь кілька десятків активістів. Вони протестували проти дій поліції 3 березня в наметовому містечку в Києві.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, активісти облили ворота бази червоною фарбою, кидали яйця, голови курей і спалили прапор «Беркута».

Акція відбувається мирно.

«Зі сторони поліцейських неодноразово було застосовано надмірну та непропорційну силу, більше десятка людей отримали поранення», – пояснюють активісти.

Поліція 3 березня демонтувала наметове містечко біля Верховної Ради, встановлене активістами в жовтні минулого року. Поліцейських звинуватили у надмірно жорстокій поведінці, зокрема в перешкоджанні роботі журналістів і в тому, що вони були без розпізнавальних знаків.

Загалом після подій під Верховною Радою 3 березня, як повідомили в поліції, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку, і семеро працівників поліції. Загалом до відділків доставили 111 людей, більшість з яких відпустили.

У результаті розпилення газу із балончика того дня постраждав журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко, який виконував свої професійні обов’язки під Верховною Радою. Журналіст розповів, що у момент нападу знімав на відео ранкові події під парламентом в центрі Києва. При ньому було посвідчення журналіста, яке він тримав перед собою. Камера була спрямована в сторону наметів активістів. За словами журналіста, працівник поліції підійшов до нього зі спини і розпилив уміст балончика йому в обличчя. Після інциденту журналісту знадобилася медична допомога.