«Комітет захисту журналістів» закликає владу України гарантувати безпеку працівників ЗМІ

Міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» закликає владу України розслідувати заяви про напад поліцейських на журналістів, що висвітлювали протест у Києві на минулих вихідних, і покарати винних.

«Закликаємо українську поліцію поважати право журналістів висвітлювати політичні події без страху за свою безпеку», – заявила координатор програм КЗЖ для Європи і Центральної Азії Ніна Огнянова.

Вона додала, що українська влада розслідуванням нападу має «послати сильний сигнал про те, що підтримує і захищає вільну пресу».

3 березня в результаті розпилення газу із балончика постраждав журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко, який виконував свої професійні обов’язки під Верховною Радою в час, коли поліція неподалік проводила «слідчі дії» в наметовому містечку. Журналіст розповів, що у момент нападу знімав на відео ранкові події під парламентом в центрі Києва. При ньому було посвідчення журналіста, яке він тримав перед собою. Камера була спрямована в сторону наметів активістів. За словами журналіста, працівник поліції підійшов до нього зі спини і розпилив уміст балончика йому в обличчя. Після інциденту журналісту знадобилася медична допомога.

За даними Інституту масової інформації, крім журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка, під час «слідчих дій» під Верховною Радою постраждали також Богдан Кутєпов (Hromadske) та Владислав Красінський (Insider).

У поліції заявили, що проведуть службову перевірку, а в столичній прокуратурі відкрили два кримінальних провадження – про можливе перевищення службових повноважень поліцейськими та про можливе перешкоджання поліцейським роботі журналіста Радіо Свобода.

Загалом після подій під Верховною Радою 3 березня, як повідомили в поліції, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку, і 7 працівників поліції. Загалом до відділків доставили 111 людей, більшість з яких відпустили.