Один військовий загинув, троє поранені минулої доби на Донбасі – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 11 березня загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли неподалік населених пунктів Троїцьке, Луганське, Новозванівка та Верхньоторецьке.

Бойовики з угруповання «ДНР» повідомили, що військові ЗСУ відкрили вогонь по селу Ленінське на окупованій частині Донбасу, а також заявили, що українська сторона здійснила мінометний обстріл Південнодонбаського водогону. Бойовики з угруповання «ЛНР» не повідомляли про останні години на захоплених ними територіях.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.