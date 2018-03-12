Влада Ірану повідомила про виявлення «чорної скриньки» з розбитого турецького приватного літака

Іранські державні ЗМІ повідомили, що влада виявила «чорну скриньку» з турецького приватного літака, який розбився на південному заході Ірану 11 березня – загинули всіх 11 людей, що були на борту.

Інформаційне агентство IRNA повідомило 12 березня, що 10 тіл були знайдені далеко від місця аварії, біля міста Шахр-е-Корд, за приблизно 370 кілометрах на південь від Тегерана.

Представник аварійної служби Ірану, що аварії літака, який врізався в гору і загорівся, передувала погана погода.

У турецьких ЗМІ повідомляють, що на борту літака була Міна Башаран, 28-річна дочка турецького бізнесмена Гусейна Башарана, разом із сімома своїми друзями і трьома членами екіпажу. Повідомляється, що у Башаран з друзями в Дубаї була передвесільна вечірка. Вони якраз поверталися з Об’єднаних Арабських Еміратів в Стамбул.