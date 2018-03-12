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12 Березень 2018, Київ 18:14
Новини | Міжнародні

Непал: кількість загиблих в авіакатастрофі в Катманду збільшилася до 40

Рятувальники на місці авіакатастрофи в Катманду, Непал, 12 березня 2018 року

Кількість загиблих в авіакатастрофі в столиці Непалу Катманду збільшилася до 40, повідомляють ЗМІ.

За даними журналістів, щонайменше 22 людини шпиталізовані, деякі з них у критичному стані.

Прем’єр-міністр Непалу Кхадга Прасад Шарма Олі пообіцяв, що влада проведе швидке розслідування інциденту.

12 березня літак, що здійснював переліт із столиці Бангладеш Дакки, розбився в аеропорту Катманду при заході на посадку. Раніше було відомо про 27 загиблих і 17 постраждалих.

На борту літака була 71 людина, включно із 67 пасажирами та чотирма членами екіпажу. Причина аварії наразі невідома.

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