Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 12 березня двоє українських військовослужбовців зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики п’ять разів обстріляли позиції Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, бойовики з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї стріляли у районі населених пунктів Новгородське, Луганське, Павлопіль, Водяне та Авдіївка.

Бойовики з угруповання «ДНР» повідомили, що військові ЗСУ відкрили у понеділок ввечері вогонь по окупованих бойовиками селах Дзержинське та Ленінське на Донеччині. Бойовики з угруповання «ЛНР» не повідомляли про останні години на захоплених ними територіях.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.