Аваков: під час обшуків у наметовому містечку під Радою затримали 117 людей

Під час обшуків у наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради в Києві затримали 117 людей, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Раніше була інформація, що до відділів поліції доставили 111 людей.

Він зазначив, що затримали людей, які здійснювали супротив поліції, з них близько 11 осіб були учасниками АТО.

«Протягом чотирьох годин після встановлення особистості цих людей відпустили, щодо двох осіб відкрили відповідні провадження, одна особа перебувала в розшуку, її передали до Святошинського відділу поліції», – сказав Аваков.

За його словами, у спецоперації брали участь близько 500 поліцейських, з них більше 200 осіб – учасники АТО.

«Я попросив уточнити, скільки учасників АТО було серед тих, хто брав участь в операції з боку Національної гвардії та поліції. Більше 200, з них понад 100 осіб нагороджені не медальками «учасник АТО», а бойовими орденами та медалями. Це до питання справжності персонажів», – Аваков.

Поліція 3 березня демонтувала наметове містечко біля Верховної Ради, яке було встановлене активістами в жовтні минулого року і яке заблокувало й вулицю Грушевського, одну з важливих транспортних магістралей Києва. Поліцейських звинуватили у надмірно жорстокій поведінці, зокрема в перешкоджанні роботі журналістів і в тому, що частина їх була без розпізнавальних знаків.

Загалом після подій під Верховною Радою 3 березня, як повідомили в поліції, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку, і семеро працівників поліції.