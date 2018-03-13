Клімкін назвав небезпечною пропозицію Собчак провести повторний референдум у Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав небезпечною пропозицію кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак провести в анексованому Криму повторний референдум. Міністр заявив про це перед щорічною зустріччю керівництва Меджлісу кримськотатарського народу з іноземними дипломатами, в Києві 13 березня, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У 2014-му році вона (Ксенія Собчак – ред.) називала окупацію «блискуче проведеною військовою операцією». Сьогодні ж, визнаючи факт порушення міжнародного права, вона не пропонує це виправити, а пропонує провести якийсь міфічний референдум тільки на території окупованого Криму. Хто, за визначенням, повірить у чесність цього референдуму? Такі пропозиції з боку Собчак – небезпечні. Якщо це її щира позиція – будемо розмовляти. Але на подібні трюки, які легітимізують окупацію Криму Росією, ми не підемо. Будь-який референдум, якщо він проводиться, то на всій території України», – зазначив Клімкін.

У Києві 13 березня відбулася традиційна щорічна зустріч лідерів Меджлісу кримськотатарського народу і послів іноземних держав, на якій лідери Меджлісу мали намір донести до дипломатів своє бачення кроків із деокупації Криму і подальшої реінгеграції півострова як кримськотатарської автономії.

Раніше кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак заявляла, що Києву і Москві необхідно провести спільний референдум про статус анексованого Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.