Поліція: чоловік, який скоїв напад із ножем у Відні, був прихильником ідеології радикального ісламу

Чоловік, якого застрелили після того, як він напав із ножем на охоронця біля резиденції іранського посла у Відні, був прихильником ідеології радикального ісламу, заявила гендиректор з питань громадської безпеки Австрії Міхаела Кардайс.

За її словами, на даний час інших подробиць про 26-річного підозрюваного немає. Так само невідомий і мотив нападу, додала Кардайс 13 березня.

Тим часом, Міністерство оборони Австрії заявило, що під час військової служби в 2012 році чоловік був зареєстрований як побожний мусульманин.

За даними поліції, народжений у Відні громадянин єгипетського походження Мохамед Е. напав на охоронця біля резиденції іранського посла ввечері 11 березня, вдаривши його кілька разів ножем. Охоронець, поранений у руку, застрелив нападника.

За даними видання Kurier, чоловік у Facebook стежив за публікаціями німецького салафітського проповідника. Крім того, він входив у групу в Facebook, де вимагали «звільнення сунітських ув’язнених» у переважно шиїтському Ірані.

Салафіти дотримуються суворої форми сунітського ісламу і не визнають інших гілок ісламу, зокрема шиїзм і суфізм.