«Вирішили не зупинятись». Аваков пояснив, чому правоохоронці демонтували намети під Радою

Під час слідчих під Верховною Радою 3 березня правоохоронці вирішили демонтувати наметове містечко після того, як там знайшли предмети, схожі на бойові гранати, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відповідь на питання кореспондента Радіо Свобода.

«Коли результати цього обшуку показали, що в одному з наметів були знайдені ці предмети (гранати – ред), то було ухвалене рішення не зупинятися на обшуку, а повністю все, що там є, забрати: предмети, починаючи від наметів, завершуючи особистими речами, були вилучені та описані», – сказав Аваков.

Він додав, що процедура тривала «близько чотирьох-шести годин».

«Власники цих речей могли приходити та вилучати їх за відповідною процедурою. Тому цей вибір був зроблений свідомо і, на мій погляд, це адекватне нормальне рішення» , – заявив Аваков.

Міністр зазначив, що на обшук у наметовому містечку були отримані дозволи двох судів.

«Я не вважаю прийнятним, щоб в 100 метрах від Верховної Ради перебував намет, в якому лежали бойові гранати, що могли бути приведені в дію неадекватними людьми. Це питання вибору», – сказав Аваков.

Поліція 3 березня демонтувала наметове містечко біля Верховної Ради, яке було встановлене активістами в жовтні минулого року і яке заблокувало й вулицю Грушевського, одну з важливих транспортних магістралей Києва. Поліцейських звинуватили у надмірно жорстокій поведінці, зокрема в перешкоджанні роботі журналістів і в тому, що частина їх була без розпізнавальних знаків.

Загалом після подій під Верховною Радою 3 березня, як повідомили в поліції, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку, і семеро працівників поліції.

13 березня Аваков уточнив, що під час слідчих дій затримали 117 людей.

За словами правоохоронців, під час проведення слідчих дій на території наметового містечка біля Верховної Ради вони вилучили предмети, схожі на дев’ять гранат РГД-5, запали, «коктейлі Молотова» і п’ять димових мін.