Аваков прокоментував жарт у Twitter під час обшуків у наметовому містечку під Радою

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що використовує свій акаунт у Twitter, зокрема, для висловлення емоцій. Так він у відповідь на питання Радіо Свобода прокоментував свій жарт у соціальній мережі під час обшуків у наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради в центрі Києва.

«Мій персональний Twitter – це предмет донесення як емоцій, так і інформації», – сказав Аваков.

3 березня під час обшуків у наметовому містечку міністр написав у Twitter: «Ми теж прикрутили. А кажуть тут деякі, що не те мали на увазі». У той час в Україні була оголошена ініціатива #Прикрути – жителів країни закликали «прикрутити» тепло в оселях, щоб зменшити споживання газу на тлі конфлікту з «Газпромом».

3 березня поліція демонтувала наметове містечко біля Верховної Ради, яке було встановлене активістами в жовтні минулого року і яке заблокувало й вулицю Грушевського, одну з важливих транспортних магістралей Києва. Поліцейських звинуватили у надмірно жорстокій поведінці, зокрема в перешкоджанні роботі журналістів і в тому, що частина їх була без розпізнавальних знаків.

Загалом після подій під Верховною Радою 3 березня, як повідомили в поліції, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку, і семеро працівників поліції.