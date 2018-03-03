Прикрути. Що «прикручують» у соцмережах і чому це стає мемом

«Нафтогаз» закликав українців зменшити температуру у приміщеннях на 1-2 градуси. Після того, як 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський «Газпром» доплатити НАК «Нафтогаз України» 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту, у п'ятницю стало відомо, що на вході в українську ГТС Росія знизила тиск газу. А «Газпром» заявив заявив про термінове розірвання контрактів з українським «Нафтогазом». Тож президент Порошенко та «Нафтогаз» закликали українців трохи «прикрутити» тепло, аби допомогти протриматися у протистоянні, поки морози спадуть. У соцмережах на #Прикрути відреагували неоднозначно і з гумором.

Навіщо потрібна ініціатива #Прикрути і до чого тут «Газпром»? Пояснення – на сторінці Петра Порошенка у Facebook: «#Прикрути – важлива ініціатива «Нафтогазу», який закликає українців згуртуватися проти чергової провокації Кремля. «Газпром», програвши Україні у Стокгольмському арбітражі, знизив на 20 відсотків тиск у газопроводах на своєму боці системи, щоб дискредитувати Україну. Щоб зруйнувати цей сценарій – достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на один градус», – написав президент у п’ятницю.

І вже через добу подякував українцям за солідарність та повідомив про результати:

На заклик «прикрутити» тепло відгукнулися як чиновники та відомі люди, так і пересічні громадяни.

У посольстві Канади теж дослухалися.

Посол України в Австрії зауважує, що у цій країні є поширеною практика енергетичних канікул.

У твіттері частина користувачів зауважує: це – серйозна і потрібна ініціатива, не можна над нею іронізувати.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков натякає на події під Радою?

«Деяким людям нема що прикручувати»

Блогер Денис Казанський пише, що чимало помешкань в Україні досі опалюють, як у попередньому столітті.

І він – не єдиний, хто звертає на це увагу.

Проблеми із сучасним опаленням є особливо актуальними у сільській місцевості.

«Зізнатись, я не можу з упевненістю сказати, наскільки потужним буде ефект від #прикрути, чи як правильно до нього долучитись, якщо в квартирі, де я мешкаю, немає автономного опалення», – пише цей користувач Twitter.

#Прикрути реформи?

Частина користувачів соцмереж традиційно не втрималася від жартів та навіть злої іронії.

Окремою темою для жартів у контексті #Прикрути стала формула «Роттердам плюс» – методика, впроваджена в умовах втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. Під час свого звіту у травні 2017 року у парламенті генпрокурор Луценко зазначив, що, за його оцінками, найбільше корупції зараз – під час призначення менеджменту на держпідприємствах, через схему «Роттердам+» і на митниці.

Коли занадто #прикрутив

Іноді важко розпізнати, де серйозні дописи, а де сарказм. Так дехто з користувачів соцмереж натякає на повільний перебіг реформ в Україні: