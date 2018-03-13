Речниця СБУ заявила, що «не володіє» інформацією про візит голови ЦРУ Помпео на Донбас

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська заявила Радіо Свобода, що «не володіє» інформацією про візит голови Центрального розвідувального управління США Майка Помпео на Донбас.

«Я не володію такою інформацією. Єдине, що знаю, – 8 березня голова СБУ Василь Грицак був у Києві», – сказала Гітлянська.

13 березня «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела написало, що 8 березня Помпео відвідав Україну за запрошенням Грицака. За інформацією видання, голова ЦРУ побував у прикордонних з окупованими територіями районах Донбасу, зокрема, у Краматорську, який відвідав разом з Грицаком.

13 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що Тіллерсон звільнений із посади державного секретаря США. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить Майк Помпео, а головою ЦРУ стане його заступниця Джина Геспел.