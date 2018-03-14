У Кривому Розі без газопостачання залишились 90 багатоповерхівок – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через витік і загорання природного газу в місті Кривий Ріг на Донеччині 90 багатоповерхових житлових будинків залишилися без газопостачання.

«13 березня близько 21-ї години у Покровському мікрорайоні міста Кривий Ріг при проведені зварювальних робіт газової труби низького тиску (діаметром 100 міліметрів) стався витік та загорання природного газу. Без газопостачання залишилося 90 багатоповерхових житлових будинків (близько 14 тисяч абонентів). О 23:20 порив труби ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, відновити постачання газу абонентам планують сьогодні.

12 березня проблеми з газом виникли у Полтаві, де сталася розгерметизація газопроводу, через що без газопостачання залишилися 3 тисячі громадян.