Меркель учетверте стала канцлером Німеччини

Депутати німецького Бундестагу 14 березня обрали лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Анґелу Меркель канцлером Німеччини. Таким чином, Меркель обійме посаду канцлера четвертий термін поспіль.

Кандидатуру Меркель в ході голосування в Бундестазі підтримали 364 депутати, «проти» проголосували 315 парламентарів, ще дев’ять – утрималися.

Церемонія, на якій президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно оголосить про призначення Меркель канцлером також відбудеться 14 березня. Після цього канцлер повернеться в Бундестаг і складе присягу.

У вересні 2017 року консервативний блок Меркель формально здобув перемогу на виборах у Німеччині, хоча результат її партії був набагато гіршим, ніж чотири роки тому. Понад півроку Меркель вела переговори про коаліцію. Спочатку – з лібералами з Вільної демократичної партії, але ті перервали їх в листопаді, стверджуючи, що «не можуть знайти спільну ідею» з Меркель для коаліційного уряду.

Після цього Меркель звернулася за підтримкою до Соціал-демократичної партія Німеччини (СДПН) на чолі з Мартіном Шульцом. З нею в січні вдалося досягти угоди про новий кабінет.