Підконтрольний Кремлю суд розгляне апеляцію на вирок Балуху – правозахисники

Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму сьогодні розгляне скаргу захисту українського активіста Володимира Балуха на вирок про його арешт, повідомила на сторінці у Facebook Кримська правозахисна група.

Згідно з повідомленням, засідання має відбутися у другій половині дня. Справу, за попередніми даними, має розглядати суддя Тимур Сльозко.

Співробітники ФСБ Росії затримали Володимира Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балух скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт протягом двох місяців. А вже 16 січня цей суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення, штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тисяч гривень) і взяв його під варту під час засідання.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на будинку.