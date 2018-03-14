Адвокат заявляє, що Саакашвілі «найближчим часом» повернеться в Україну

Адвокат Саакашвілі Роман Чорнолуцький заявляє, що екс-голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі «найближчим часом» повернеться в Україну. Про це Чорнолуцький заявив в ефірі «Ранкової Свободи».

«Я вам гарантую, що до кінця року ми відстоїмо його право щодо незаконно позбавленого громадянства, а також будемо намагатись закрити цю фейкову сфабриковану кримінальну справу і статус-кво поновити. Я вам обіцяю, що Міхеїл Саакашвілі найближчим часом повернеться в Україну», – стверджує юрист.

Крім того, він зазначив, що захист політика надіслав до Європейського суду з прав людини два пакети документів, що стосуються порушення прав Саакашвілі.

«Останній пакет поданий днями, це стосується жорсткого поводження з Міхеїлом Саакашвілі при неодноразовому затриманні. Це було і п’ятого грудня, і восьмого, і оце останнє його видворення за волосся з ресторану «Сулугуні», яке побачив весь світ. Це все є незаконно і це все ми будемо оскаржувати в Європейському суді з прав людини», – додав адвокат.

У липні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким позбавив Саакашвілі громадянства України. Проте Саакашвілі у вересні минулого року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У жовтні 2017 року Державна міграційна служба України заявляла, що є підстави для видворення з України Міхеїла Саакашвілі, і стверджувала, що Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу.

12 лютого Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі заборонили на три роки в’їзд до України. За останніми даними, Саакашвілі перебуває в Нідерландах.

В Україні щодо Саакашвілі відкрите кримінальне провадження, його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Він відкидає звинувачення і називає їх неправдивими.