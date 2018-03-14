ГПУ: якщо Савченко не прийде на допит, буде подання до Ради про притягнення до відповідальності

У Генпрокуратурі заявляють, що у разі неявки народного депутата Надії Савченко на допит в СБУ генпрокурор подасть до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності.

«У разі неявки депутата Савченко на допит в СБУ я змушений подати до ВР подання на зняття депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності та арешт», – написала на своїй сторінці в Facebook Лариса Сарган з посиланням на генпрокурора Юрія Луценка.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, подання щодо депутата має бути достатньо вмотивованим і достатнім , містити конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення депутатом суспільно небезпечного діяння.

12 березня Юрій Луценко заявив, що СБУ викликала Савченко на допит у справі Володимира Рубана, який був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.

Заступниця голови партії Савченко Тетяна Проторченко повідомила, що народний депутат не отримувала повісток на допит до СБУ. Вона додала, що Савченко перебуває з робочим візитом в ПАРЄ в Страсбурзі.

13 березня Савченко оприлюднила звернення до голови СБУ Василя Грицака, у якому пояснює, що її робоча поїздка триває від 12 до 16 березня. Вона заявила, що повідомила апарат Верховної Ради про свій виїзд за кордон. Проте речник голови Верховної Ради заявив, що Савченко не зверталася до Андрія Парубія щодо відрядження.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «попередити масштабні терористичні акти», які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та в інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 16 травня.