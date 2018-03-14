У Росії назвали «провокацією» дії британської влади у справі Скрипаля

Спікер Ради федерації Росії, верхньої палати парламенту, Валентина Матвієнко назвала «провокацією» заходи, до яких вирішила вдатися влада Великої Британії у справі про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Реагуючи на виступ британського прем’єра Терези Мей 14 березня Матвієнко заявила, що Росія має відреагувати «дуже жорстко і дзеркально».

«Британці без пред’явлення Росії будь-яких доказів призначили винною Росію. Це безпрецедентно. Я думаю, що дипломатична практика не знає подібних прикладів. Тому ми, Росія, повинні відреагувати дуже оперативно, дуже жорстко і дзеркально», – цитують Матвієнко російські державні агенції.

Посол Росії в Лондоні Олександр Яковенко заявив, що дії Британії у зв’язку зі «справою Скрипаля» неприйнятні. «У мене тільки що була зустріч у Форін офісі (МЗС Британії – ред.). Я сказав, що все, що зробив сьогодні британський уряд, абсолютно неприйнятне. Ми розглядаємо це як провокацію», – сказав Яковенко в ефірі телеканалу Sky News.

Голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав висилку російських дипломатів з Британії «провокацією перед виборами» президента в Росії, які відбудуться 18 березня.

Президент Росії Володимир Путін, який перебуває в анексованому Криму, чи його речник ситуацію поки що не коментували.

У виступі перед парламентом 14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що реакція російської влади на отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки засвідчує відповідальність Москви за цей напад.

Вона наголосила, що у випадку отруєння Скрипаля йдеться про те, що «Росія незаконно застосувала хімічну зброю», яка була незаконно виготовлена, незважаючи на те, що Росія бере участь в Конвенції із заборони хімічної зброї.

Мей також заявила, що питання про те, знищила Росія свою хімічну зброю, буде поставлене на засіданні Ради безпеки ООН.

Британський прем’єр додала, що Лондон вишле з країни 23 російських дипломатів, яких підозрюють в роботі на російські спецслужби. Крім того, британські офіційні особи не будуть присутні в Росії на чемпіонаті світу з футболу і Лондон обмежить контакти на вищому рівні з Москвою.

«Ми будемо заморожувати російські державні активи всюди, де у нас є докази того, що вони можуть бути використані для загрози життю або майну громадян або жителів Великої Британії», – заявила Мей.

Прем’єр-міністр також попередила про посилення перевірок російських громадян і приватних літаків на кордонах.

Мей виступила з відповідною заявою після того, як Москва відмовилася на вимогу Лондона дати пояснення, як нервово-паралітична речовина «Новичок», розроблена в Росії, потрапила на територію Британію, і звинуватила Британію в «антиросійській істерії». Британські слідчі дійшли висновку, що саме цією речовиною були отруєні Скрипаль і його дочка.

Їх виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.