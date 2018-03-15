У військовій частині на Полтавщині загинув військовий, поліція не виключає самогубство

У військовій частині міста Миргорода Полтавської області під час несення служби від вогнепального поранення загинув 25-річний військовослужбовець за контрактом, повідомляє поліція Полтавщини на сторінці у Facebook.

«15 березня близько 02:00 до кол-центру «102» поліції Полтавщини надійшло повідомлення про загибель солдата однієї з військових частин Миргорода. На місці події слідчі встановили, що під час несення служби від вогнепального поранення загинув 25-річний військовослужбовець контрактної служби», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що кримінальне провадження відкрили за попередньою правовою кваліфікацією про умисне вбивство.

«Попередньо, одна з основних версій – самогубство. Однак, в рамках кримінального провадження перевіряються всі можливі версії. Встановлюються обставини та причини трагедії», – йдеться в повідомленні.

Днями, 13 березня, у Кривому Розі виявили повішеним військовослужбовця однієї з військових частин. Хлопцеві було 19 років.