Київ готовий обміняти понад 20 затриманих на Донбасі росіян на «в’язнів Кремля» – Геращенко

Україна готова обміняти понад 20 затриманих на Донбасі і засуджених громадян Росії на українців, яких утримують у російських в’язницях, заявляє перший заступник голови Верховної Ради, представник України у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Ірина Геращенко.

«Щодо питання звільнення заручників, то українська сторона ще раз нагадала російським учасникам групи, що на Донбасі затримано і засуджено більше двадцяти росіян – «настамнетов». Ми готові передати їх РФ в обмін на звільнення бранців Кремля , що утримуються в тюрмах РФ, й виступаємо за активізацію цього процесу», – написала вона у Facebook вранці 15 березня за підсумками вчорашнього засідання тристоронньої контактної групи в Мінську.

За словами Геращенко, українська сторона також готова «до всіх здорових компромісів» для звільнення українських військових і цивільних із тюрем на окупованих територіях. «У цьому питанні прогресу, на жаль, попри всі наші зусилля пришвидшити чергову хвилю звільнення, поки що немає», – написала Геращенко.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

Після цього СБУ заявляла, що заручниками залишаються 103 людини в Донецьку і Луганську, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти.