Україна в ООН закликала посилити санкції проти Росії через анексію Криму

Санкції щодо Росії мають бути посилені, заявила 15 березня на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Криму заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Необхідно нарощувати чинні багатосторонні і двосторонні санкції... Україна вже висловила рішучий протест Російській Федерації щодо цих виборів (вибори президента Росії на території окупованого Криму – ред.). Ці вибори – ще один виклик міжнародному співтовариству та ООН. Ми не повинні приймати ще одне порушення міжнародного права. Ми повинні діяти спільно, щоб припинити анексію Криму, і я закликаю вас до дій, посиливши санкції проти Росії, або ж активніше заявляти про себе в ООН та на інших платформах», – заявила Зеркаль.

«Російські окупаційні сили не обмежуються переслідуванням окремих фізичних осіб, гноблять активістів Меджлісу, представників легітимного представницького органу кримських татар», – сказала Зеркаль.

15 березня Рада безпеки ООН проводить засідання щодо ситуації в окупованому Криму у форматі Арріа. Цей формат передбачає участь не тільки членів Ради безпеки, а й інших держав, представників громадянського суспільства.

1 березня Верховна Рада закликала Генеральну асамблею, Раду безпеки ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти і уряди не визнавати легітимність російських виборів в окупованому Криму, що мають відбутися 18 березня – в річницю анексії Криму.