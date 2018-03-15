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16 Березень 2018, Київ 00:05
Новини | Політика

Україна в ООН закликала посилити санкції проти Росії через анексію Криму

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

Санкції щодо Росії мають бути посилені, заявила 15 березня на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Криму заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Необхідно нарощувати чинні багатосторонні і двосторонні санкції... Україна вже висловила рішучий протест Російській Федерації щодо цих виборів (вибори президента Росії на території окупованого Криму – ред.). Ці вибори – ще один виклик міжнародному співтовариству та ООН. Ми не повинні приймати ще одне порушення міжнародного права. Ми повинні діяти спільно, щоб припинити анексію Криму, і я закликаю вас до дій, посиливши санкції проти Росії, або ж активніше заявляти про себе в ООН та на інших платформах», – заявила Зеркаль.

«Російські окупаційні сили не обмежуються переслідуванням окремих фізичних осіб, гноблять активістів Меджлісу, представників легітимного представницького органу кримських татар», – сказала Зеркаль.

15 березня Рада безпеки ООН проводить засідання щодо ситуації в окупованому Криму у форматі Арріа. Цей формат передбачає участь не тільки членів Ради безпеки, а й інших держав, представників громадянського суспільства.

1 березня Верховна Рада закликала Генеральну асамблею, Раду безпеки ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти і уряди не визнавати легітимність російських виборів в окупованому Криму, що мають відбутися 18 березня – в річницю анексії Криму.

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