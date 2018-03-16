Росія розширить «чорний список» щодо США через останні санкції – МЗС

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 16 березня заявив, що Росія відповість на останні санкції США, розширивши свій «чорний список» щодо американців, передає російська інформагенція «РИА Новости».

«Від самого початку підтримуємо паритет щодо кількості осіб, внесених до санкційних реєстрів. Так що поповнимо свій «чорний список» черговою групою американських діячів», – сказав Рябков.

Він додав, що триває «напрацювання наших заходів у відповідь».

15 березня влада США оголосила про нові санкції проти Росії.У список увійшли 14 фізичних і одна юридична особа – Агентство інтернет-досліджень, також відоме як «фабрика тролів». Таким чином, в списку тепер 19 фізосіб і 5 компаній. У Вашингтоні заявили, що заходи є відповіддю на дії Росії з втручання у виборчу систему США, зокрема вибори президента 2016 року, а також на «шкідливу кіберактивність» Москви. Майже всі фізичні особи є співробітниками Агентства інтернет-досліджень.