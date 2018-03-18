Росіяни не заявляли про порушення їхніх виборчих прав в Україні – омбудсмен

Громадяни Росії не зверталися до регіональних представників чи до центрального офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини із заявами про порушення їхніх виборчих прав в України, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, до неї звернулася уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова через недопуск росіян на виборчі дільниці в російських дипломатичних установах в Україні.

«За результатами виїзду до російських дипломатичних і консульських установ, регіональні представники уповноваженого в Одеській, Львівській, Харківській і Чернігівській областях та в Києві проінформували, що порушень недопуску виявлено не було», – йдеться в заяві Денісової.

16 березня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв в Україні (посольства в Києві, генеральних консульств у Львові, Одесі і Харкові) громадяни Росії допускатися не будуть, за винятком осіб із дипломатичним статусом.

У Росії у відповідь звинуватили Україну в «порушенні міжнародних зобов’язань і міжнародного права» і навіть у «втручанні у внутрішні справи Росії».