Масові заходи в Україні відбулися без серйозних порушень – поліція

Масові заходи в Україні відбулися без серйозних порушень публічного порядку, повідомила прес-служба Національної поліції.

Правоохоронці зазначили, що 18 березня у кількох обласних центрах і в Києві відбулися масові заходи, у тому числі – біля дипломатичних установ Росії – країні, де сьогодні відбуваються вибори президента.

«На всіх масових заходах правоохоронці забезпечили безпеку громадян. Акції пройшли без серйозних порушень громадського порядку», – заявили в НПУ.

Згідно з повідомленням після демонтажу інсталяцій на майдані Незалежності в Києві до поліції доставили трьох людей, а не двох, як інформував раніше голова столичної поліції Андрій Крищенко.