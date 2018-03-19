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19 Березень 2018, Київ 07:15
Новини | Політика

У Росії відбулися вибори. Що Путін робитиме далі? – Ранковий ефір Радіо Свобода

У Росії відбулися вибори. Що Путін робитиме далі?

Українські дороги. Кого Гройсман притягне до відповідальності за асфальт?

Протести в Києві. Чого хочуть прихильники Саакашвілі?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: журналіст-міжнародник Віктор Каспрук, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик та заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков; радник голови Укравтодору Олександр Кава, керівник Центру транспортних стратегій Сергій Вовк та екс-міністр транспорту Йосип Вінський; член політради «Руху нових сил» Іван Слободяник та віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов.

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