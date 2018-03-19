За 3 місяці в Криму оштрафували 78 кримських татар і 2 мусульман за одиночні пікети – ООН

78 кримських татар і двох інших мусульман оштрафували за проведення одиночних пікетів 14 жовтня 2017 року в анексованому Росією Криму, йдеться в доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини за період із 16 листопада 2017 року до 15 лютого 2018 року.

Згідно з документом, пікети були на знак протесту проти арешту кримського татарина нібито за членство в терористичних чи екстремістських організаціях, їх визнали винними у порушенні законодавства Росії про публічні зібрання через проведення організованих акцій, проведення яких вимагає отримання попереднього дозволу. Водночас ці акції були представлені як індивідуальні акції, що не вимагають попереднього дозволу.

В управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зазначають, що в рішеннях «відсутні докази того, що публічні акції у формі одиночних пікетів могли зашкодити інтересам національної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я або захисту моральності населення чи захисту прав і свобод інших».

14 жовтня на всій території анексованого Росією Криму на одиночні пікети проти репресій російських силовиків на півострові, зокрема – щодо кримських татар, кримських мусульман, за даними «Кримської солідарності», вийшло понад 100 людей. Багато з них були затримані й доставлені до відділень поліції.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.