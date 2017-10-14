У Криму затримують учасників одиночних пікетів проти репресій силовиків

Сьогодні у Сімферополі затримали і відвезли у невідомому напрямку активіста, який вийшов на одиночний пікет, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Імовірно, силовики затримали Мемета Люманова, який стояв з плакатом «Мусульмани Криму – ваші сусіди, а не терористи».

Регіональний представник «Кримської солідарності» опублікував у Facebook фотографії одиночних пікетів, на яких зображено активістів також із плакатами «Пошук терористів – безнадійна справа», «Мусульмани не терористи» та іншими.

«Рустем аг'а затриманий. Відвезли до Феодосії», – повідомив він і пізніше додав, що у Феодосії затримали і доправили до райвідділу п'ятьох учасників пікетів.

Публічних коментарів з боку російських силовиків щодо інциденту наразі немає.

Після анексії Криму Росією на території півострова відбувались зникнення людей, в основному – кримських татар. При цьому у підконтрольному Росії Слідкомі Криму стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

Правозахисники заявляють, що мають докази щодо частини інцидентів, що ці зникнення мали насильницький характер. Управління верховного комісара ООН із прав людини також заявляє, що задокументувало 10 випадків зникнення людей, яких досі не знайшли, в анексованому Росією Криму.

Як йдеться в оприлюдненій 25 вересня доповіді Управління верховного комісара щодо ситуації з правами людини на півострові після анексії 2014 року, з моменту окупації Криму російською владою зникли безвісти десятки людей, більшість жертв були звільнені викрадачами через кілька годин або кілька днів, однак місце перебування деяких – досі невідоме.

Автори звіту вказують, що найбільше насильницьких зникнень відбулося в березні 2014 року, коли в Криму викрали щонайменше 21 людину.

Як заявляють в ООН, у п’яти випадках свідки заявили про можливу причетність до викрадень посадовців державних органів, оскільки вони бачили, як людей викрадали особи, одягнені у форму, схожу на форму органів державної безпеки або кримської самооборони.

У відповідь член комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Сергій Железняк назвав доповідь «упередженою і заснованою на домислах».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».