Гройсман про обшуки в «Новій пошті»: нам треба розібратися, що відбувається

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює перевірку законності обшуків у «Новій пошті» й низці компаній IT-сфери, передає прес-служба уряду.

«Минулого тижня відбулася низка обшуків у представників українського бізнесу. Я хочу сказати, що буду захищати легальний, офіційний бізнес. Нам потрібно розібратися, що відбувається», – сказав Гройсман.

Він додав, що необхідно зробити висновки по кожному випадку.

«Найближчими тижнями проведемо засідання з метою перевірки, чи використовувався тиск», – заявив Гройсман.

16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень «Нової пошти» в Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.

У прокуратурі повідомили, що в результаті слідчих дій були вилучені документи, гроші, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах.

Кримінальне провадження щодо «Нової пошти» розслідують за статтями «зловживання службовим становищем» і «ухилення від сплати податків».

За версією слідства, було здійснено «прикриття незаконних фінансових послуг, що призвело до ненадходження до бюджетів коштів, а також умисне ухилення від сплати податків…службовими особами ТОВ «Нова Пошта» у особливо великих розмірах при здійсненні ліцензійної діяльності з переказу грошових коштів, доставки товарів (посилок) та міжнародних перевезень».

«Нова пошта» заснована в 2001 році, компанія здійснює доставку документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. Згідно з інформацією на сайті «Нової пошти», компанія має понад 2300 відділень, більш ніж 1400 поштоматів для видачі або прийому посилок та 40 сортувально-перевантажувальних терміналів. Вона працює в майже 1000 міст та сіл.