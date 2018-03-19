У Дніпрі за добу випало дві місячні норми снігу, запроваджують вихідні й канікули

У Дніпрі через рекордні снігопади запровадять вихідні для дорослих і канікули для дітей, повідомив 19 березня заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

За його словами, працівникам бюджетних установ міста, окрім медиків та організацій, які забезпечують життєдіяльність міста, зроблять вихідними 20 і 21 березня. Крім того, у школах міста раніше розпочнуть канікули – не з 26 березня, як планували, а вже у вівторок, 20-го.

Як заявив Лисенко, це дозволить комунальникам швидше усунути наслідки негоди, а також уникнути транспортного колапсу, адже на 20 та 21 березня в регіоні знову прогнозуються сильні снігопади.

Міський голова Борис Філатов також звернувся до керівників комерційних структур Дніпра з пропозицією надати їхнім співробітникам на найближчі два дні вихідні.

«Завтра ми оголошуємо в усіх наших бюджетних організаціях і закладах, які підпорядковуються міськвиконкому, два вихідні. Ті, хто не задіяні в ліквідації стихійного лиха, можуть спокійно посидіти вдома ці два дні», – сказав мер.

За інформацією метеорологів, за добу в Дніпрі й області випало дві місячні норми снігу. В обласному центрі зранку був паралізований рух трамваїв та маршруток, сотні людей добирались на роботу пішки. В області близько 40 населених пунктів залишились без електрики.

Автовокзали призупинили рух автобусів на деяких міжміських напрямках.

Як повідомили в мерії Дніпра, наразі всі основні автошляхи Дніпра є проїзними. Але в роботі громадського авто- та електротранспорту є перебої. Вантажний транспорт пересувається у супроводі працівників поліції.

18-19 березня на Дніпропетровщині спостерігаються складні погодні умови – снігопади з поривчастим вітром.