Росія почала військові навчання в анексованому Криму

Росія 19 березня почала ракетні й артилерійські навчання в декількох регіонах, зокрема в анексованому нею Криму, у підтримуваних Москвою сепаратистських регіонах Грузії Абхазії та Південній Осетії, а також у російських областях, прилеглих до українського кордону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Росії.

У військовому відомстві заявляють, що в навчаннях задіяні близько восьми тисяч військовослужбовців і майже півтори тисячі одиниць військової техніки, включаючи системи залпового вогню. Навчання триватимуть місяць.

У Києві неодноразово називали актом агресії посилення російської військової присутності в анексованому Криму. Свою стурбованість у зв’язку з проведенням російських навчань на півострові і нарощуванням сил на кордонах також висловлювали країни Заходу.