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19 Березень 2018, Київ 18:05
Новини | Політика

Росія почала військові навчання в анексованому Криму

У Міноборони Росії заявляють, що загалом у навчаннях візьмуть участь близько восьми тисяч військовослужбовців і майже півтори тисячі одиниць військової техніки

Росія 19 березня почала ракетні й артилерійські навчання в декількох регіонах, зокрема в анексованому нею Криму, у підтримуваних Москвою сепаратистських регіонах Грузії Абхазії та Південній Осетії, а також у російських областях, прилеглих до українського кордону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Росії.

У військовому відомстві заявляють, що в навчаннях задіяні близько восьми тисяч військовослужбовців і майже півтори тисячі одиниць військової техніки, включаючи системи залпового вогню. Навчання триватимуть місяць.

У Києві неодноразово називали актом агресії посилення російської військової присутності в анексованому Криму. Свою стурбованість у зв’язку з проведенням російських навчань на півострові і нарощуванням сил на кордонах також висловлювали країни Заходу.

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